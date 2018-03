7e journée nationale des jeunes

Les entreprises qui ont du mal à recruter profite de cette journée nationale des jeunes pour ouvrir leurs portes et faire découvrir leur secteur d'activité.Les élèves du lycée professionnel Jean Bouin à Saint-Quentin, qui sont dans la filière textile ont ainsi visité la Lainière de Picardie. Cette entreprise qui est dans un secteur de haute technicité embauche et forme des jeunes, elle a embauché 15 personnes en 2017. Un reportage de Stanislas Madej, Aurélien Barège et Nicolas Duchet.