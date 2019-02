Abbeville : 500 figurants recherchés pour les besoins d'une série télévisée

Jean-Xavier de Lestrade va tourner sa série "Laetitia" en Picardie, elle est composée de quatre épisodes. Le tournage aura lieu en Baie de Somme (Fort-Mahon, Le Crotoy) mais aussi à Abbeville, Quend, et le Pas-de-Calais.



L'histoire raconte un fait divers qui s'est produit en Bretagne, le meurtre de Laetitia Perrais en 2011.



Si vous avez plus de 16 ans et que vous êtes disponible entre la mi-mars et fin avril, vous pouvez postuler. Le casting aura lieu à L'Espace Saint-André d'Abbeville le 22 février.