Abbeville : un automobiliste contrôlé à 259km/h sur l'A16

Un autre excès de vitesse vendredi

On se croirait presque dans le film Taxi. Les gendarmes du peleton motorisé d'Abbeville ont contrôlé un automobiliste qui roulait à 259km/h au lieu des 130km/h autorisés sur l'autoroute A16.Le conducteur était à bord de sa Ferrari lorsqu'il fut interpelé. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sera prochainement convoqué devant le tribunal de police.Vendredi dernier, également sur l'A16, les gendarmes d'Abbeville ont contrôlé un automobiliste qui roulait à 117km/h à bord d'une polo et alors qu'il était détenteur d'un permis probatoire. Il s'est vu notifier la rétention immédiate de son permis.