À Abbeville, comprendre son copain autiste à l'école

Briser les stéréotypes

S'épanouir à l'école

"Comment comprendre son copain autiste ?" Voilà à la fois une question que certains enfants peuvent se poser, et le titre du dernier livre de l'auteur dessinateur Peter Patfwal . À Abbeville, l'école primaire Sainte-Marie propose d'intégrer les enfants autistes dans ses classes.Peter Patfawl est venu à la rencontre d'une classe de CM2 qui compte deux élèves autistes. Pour lui, ces classes inclusives sont un exemple à suivre et à généraliser. "Vous avez déjà appris à vivre avec la différence, et ça c'est formidable, on voudrait que toutes les classes soient comme ça", explique-t-il aux élèves en présentant son guide illustré, qui a pour objectif de lutter contre les stéréotypes.Lou, 10 ans, a trouvé un nouveau souffle dans cette classe. Dans son ancien établissement, elle ne se sentait pas à sa place. "J'ai beaucoup souffert, j'en pouvais plus, parfois j'avais envie d'arrêter l'école.", raconte-t-elle. "Depuis que je suis à Sainte-Marie, ça va beaucoup mieux, je me suis fait beaucoup plus d'amis."Et pour Paul, 12 ans, cette classe a été salvatrice. Sa maman en est convaincu : "Je ne sais pas quel sera l'avenir pour Paul, mais il était préconisé de le placer en hôpital de jour à 4 ans. Aujourd'hui, il est toujours à l'école parmi les autres, il est très heureux, et c'est sa place."Retrouvez plus d'informations sur l'autisme sur le blog Les Baobabs , coanimé par Peter Patfawl et Jennifer Alberts.