Abbeville : une femme attaquée par son chien entre la vie et la mort

Dans la matinée du 5 juin, une femme a été transportée à l'hôpital d'Amiens, entre la vie et la mort, attaquée aux bras et au visage. Un peu plus tôt, la gardienne de son immeuble situé à Abbeville avait appelé la police, affolée par des hurlements.



Au moment de l'intervention policière, la femme de 51 ans a réussi à enfermer son chien, un Malinois, dans une autre pièce de son appartement. Dans un dernier élan, elle est parvenue à ouvrir aux forces de l'ordre, avant de s'effondrer.



Le chien a été immobilisé puis endormi pour subir des tests. Une enquête judiciaire est ouverte.

