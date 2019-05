Abbeville : top départ pour François Blériot qui va courir jusqu'à Toulouse contre la mucoviscidose

Plus de 50 km par étape

Après 57 km de course, François Blériot arrivera à Formerie ce samedi vers 17h. / © page facebook Jesoufflepourvous

François Blériot est un homme de coeur et il n'a qu'une parole. Il y a un an, il s'est lancé un défi : rallier Abbeville dans la Somme, à Toulouse en Haute Garonne (Occitanie) afin de récolter des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose. Les dons seront intégralement reversés à l'association Vaincre la mucoviscidose Cet adepte de la course longue distance, originaire de Caours, a pris sur ses congés pour courir 8 heures par jour pendant deux semaines. Les 820 km de distance ne lui font pas peur, lui qui a l'habitude des trails et des semi-marathons.Le départ officiel a été lancé ce samedi matin à Abbeville. Grâce à sa page Facebook , François Blériot partage en direct son périple, l'occasion pour lui de non seulement remercier tous ceux qui l'accompagnent dans ce pari solidaire mais surtout de rappeler l'importance de son engagement.À l'origine de ce projet, le parrain de ce marathon, son neveu de 25 ans, Steven. Le jeune homme est atteint de la maladie. C'est pour lui et pour toutes les autres personnes atteintes de cette maladie, qu'il a décidé de monter le projet.16 étapes sont prévues dont la première à Formerie où François Blériot sera hébergé ce samedi soir chez les pompiers, après 57 km de course.Sur cette première étape, François Blériot n'est pas seul. Des coureurs l'ont accompagné sur plusieurs kilomètres pour le soutenir.