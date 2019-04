Abbeville : une trentaine de personnes évacuées à cause d’un feu d’appartement

Il était 10h22 ce dimanche 14 avril lorsque les pompiers ont reçu une demande de secours provenant d’une résidence située Quai de la Pointe, à Abbeville.



A l’arrivée des secours, un appartement situé au troisième était en feu. L’extinction des flammes a nécessité l’intervention de 36 pompiers et trois lances à incendie. Les pompiers sont également parvenus à sauver une personne coincée dans le logement en feu.



Au total, une trentaine de personnes ont été évacuées de la résidence et prises en charge par les secours dans une salle mise à disposition par la mairie. Neuf résidents, légèrement intoxiqués par les fumées, ont été transportés dans les hôpitaux d’Abbeville et d’Amiens.



L’appartement du troisième étage a été partiellement détruit par les flammes. Deux autres logements ont été endommagés par les fumées.

Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les causes du sinistre.