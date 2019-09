Abbeville : un urban trail pour découvrir le patrimoine de la ville

Près de 600 participants inscrits

Découvrir le patrimoine tout en faisant du sport, c'est l'objectif de l'urban trail organisé pour la première fois ce dimanche à Abbeville.Le parcours de 10km emmènera les coureurs ou les marcheurs dans les lieux emblématiques de la ville : l'église Saint-Sépulcre, le musée Boucher-de-Perthes, le carmel, la mairie, la caserne des pompiers, les jardins de la plume... "Certains lieux ont été balisés, ils pourront par exemple monter sur la scène du théâtre ou encore traverser le bâtiment du lycée Boucher de Perthes", détaille Emmanuel Mallet, l'un des organisateurs de l'urban trail et membre du club Courir à Abbeville. Les participants pourront corser le parcours en montant les escaliers ou en empruntant des chemins plus difficiles. Ils pourront aussi s'arrêter pour profiter des visites et déguster des produits locaux, car à la fin de la course, il n'y aura ni chronomètre, ni classement. "Chacun peut aller à son allure, en sachant que les monuments et établissements sont spécialement ouverts pour l'urban trail seulement le matin", avertit Emmanuel Mallet.Pour débuter la matinée, un échauffement collectif est prévu place Clémenceau juste avant le départ : 9h pour la marche et 10h pour la course.Près de 600 participants se sont déjà inscrits, mais pour les retardataires, il n'est pas trop tard ! L'inscription dimanche matin est possible de 7h30 à 8h45 pour les marcheurs et jusqu'à 9h30 pour les coureurs à la salle des Carmes.