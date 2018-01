L'Abbevillois Mickaël Debève, nommé entraîneur du TFC

Un Picard à Toulouse.

Le Savoyard, celui qui avait sorti le TFC de l'anonymat a été limogé par Toulouse.Dans un communiqué , le président délégué Jean-François Soucasse a annoncé son éviction : ""Pascal Dupraz et (le président) Olivier Sadran ont considéré que toutes les conditions sportives et extra-sportives n'étaient pas réunies pour mener à bien les prochaines échéances du club".Le club a opté pour une solution interne et décidé de confier "les rênes de l'équipe professionnelle" à son adjoint, ancien milieu de terrain du club puis entraîneur depuis 2008.L'Abbevillois n'a pas encore obtenu son diplôme, le BEPF ( Brevet d'entraîneur professionnel de football ) qui lui donne le droit d'entraîner une équipe professionnelle. Il est en cours de formation afin de valider son diplôme.