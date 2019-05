Ablaincourt-Pressoir : retour dans le passé, Il y a 25 ans le TGV Nord-Europe a été mis sur les rails

Un rendez-vous manqué avec Amiens

La gare TGV Haute-Picardie affublée du sobriquet "la gare des betteraves" est née dans le contexte d'un conflit entre Lille et Amiens pour être desservies par la LGV Nord, le passage par Lille ayant été préféré à celui par Amiens. Construite loin de la capitale picarde, (45 kilomètres d'Amiens) et de Saint-Quentin (40 kilomètres), sous la houlette de Jean-Marie Duthilleul, architecte en chef de la SNCF et de l'agence d'étude des gares de la SNCF, elle a fait l'objet de nombreuses polémiques. Mais aujourd'hui, elle semble avoir trouvé sa vitesse de croisière. Elle accueille 400 000 voyageurs par an.Un Grand Format du 18/05/2013Mardi 18 mai 1993, le président Mitterrand inaugure le TGV Nord-Europe. Une entrée triomphale en gare de Lille, qui scelle pourtant une défaite historique pour Amiens et la Picardie. L'affaire s'est jouée 5 ans et demi plus tôt : le 9 octobre 87, Jacques Chirac, alors premier ministre, annonce le choix du tracé. A l'origine, la question était : comment relier Paris et le tunnel sous la Manche ? Par Amiens, directement, c'est le tracé A ; avec un crochet par Lille, le tracé B ; ou le C par Saint-Quentin. En Picardie, personne n'est content, la riposte s'organise, dès le lendemain.De blocage des voies en visites au ministère, les picards repartent au combat ; ils tenteront d'infléchir trois gouvernements successifs de Jacques Chirac et Michel Rocard. Et de récupérer " leur " TGV. Joseph Gouranton, était à la tête de l'association Amiens-Picardie-TGV. Selon lui, avec un maire communiste à Amiens, un RPR à Saint-Quentin, la guéguerre de clochers a fait pencher la balance du côté des technocrates. D'après lui, Amiens était de gauche alors que le gouvernement était de droite, ainsi que la ville de St Quentin.Autre hypothèse, la région et Amiens ne pesaient pas assez lourd économiquement et politiquement. Pierre Mabire était journaliste au Courrier Picard : Pierre Mauroy était l'homme fort et incontournable. Lors d'une commission sur le projet du tracé, il a dit : Amiens, mais c'est où Amiens? Enfin, et ce n'est pas la moindre des raisons, les technocrates de la SNCF avaient semble-t-il fait leur choix depuis longtemps. René Anger était adjoint au maire d'Amiens et conseiller régional. Le TGV n'est pas passé par Amiens pour des raisons liées au fait que des gens ont refusé de revenir sur ce qu'ils avaient dit au départ.Aujourd'hui, le rendez-vous avec l'histoire, à ne pas manquer celui-là : le barreau qui permettra, au départ de Creil, de relier enfin la Picardie à la France de la grande vitesse, et au bassin d'emploi de Roissy.