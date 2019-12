Accident d'un car Flixbus sur l'A1 en novembre : la conductrice écoutait de la musique à l'aide d'oreillettes

L'usage du téléphone en cause ?

Accident sur l'A1 : un car Flixbus se renverse avec 33 personnes à son bord

Près de deux mois après l'accident d'un car Flixbus sur l'A1 , la justice avance. Ce mardi, le parquet d'Amiens a annoncé la mise en examen de la conductrice pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de plus de trois mois". Elle a été placée sous contrôle judiciaire et a "interdiction de conduire des véhicules destinés au transport collectif de voyageurs". Elle a fait appel de ce placement sous contrôle judiciaire.Cette annonce signifie que la justice va enquêter plus en profondeur sur la possible responsabilité de cette femme de 42 ans.Les conclusions de l'expert soulignent aussi que le système anticollision équipant le véhicule avait été "volontairement déconnecté". L'analyse du téléphone du chauffeur a en outre "confirmé les déclarations des passagers selon lesquelles celle-ci avait plusieurs fois utilisé son téléphone durant le trajet et était en train d'écouter de la musique à l'aide d'oreillettes au moment de l'accident".Contestant avoir déconnecté le dispositif anticollision, la conductrice a "reconnu l'usage de son téléphone" mais affirmé que l'accident "ne résultait pas d'un défaut d'attention" mais d'"un dérapage de l'arrière du bus", une explication "pas compatible avec les conclusions de l'expert", selon le parquet.Selon les expertises réalisées, l'autocar présentait une "défaillance au niveau d'un pneumatique", qui "n'est cependant pas à l'origine de l'accident, qui aurait été provoqué par une entrée trop rapide dans la bretelle de sortie d'autoroute".L'accident qui avait eu lieu le dimanche 3 novembre au niveau de la bretelle d'Estrées Deniécourt (Somme) sur l'A1 avait fait 32 blessés dont un grave. Parmi les blessés, un Japonais de 20 ans a été "très grièvement touché" et "selon les médecins, ses lésions entraîneront très probablement une paralysie définitive", a indiqué le procureur de la République Alexandre De Bosschère dans un communiqué.Cet autocar transportait 32 passagers, dont 22 ressortissants étrangers, effectuant la liaison Paris-Londres a fait une sortie de route percutant le rail de protection et se couchant sur le flanc droit.