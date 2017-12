Accident mortel à Sorel (Somme) : le conducteur ivre déféré pour être mis en examen

Délaissement de mineur

Le chauffard responsable de la mort d'un jeune père de famille samedi dans un accident de voiture à Sorel a été déféré au parquet ce lundi 25 décembre.L'homme, âgé de 42 ans et domicilié à Chaulnes, était entendu par les gendarmes de Péronne depuis samedi 23 sur l'accident qui a coûté la vie à un jeune homme et blessé un autre sur la RD 917 entre Péronne et Cambrai.À l'issue de sa garde à vue, il a été présenté en début d'après-midi à un juge d'instruction avant sa mise en examen pouravec pourÀ cela s'ajoute d'abord la, puisque selon les dires du procureur de la République Alexandre de Bosschère "il se serait arrêté, puis serait reparti" en poursuivant sa route malgré l'état désastreux de sa voiture.Il est également poursuivi pourcar toujours selon le procureur d'Amiens, l'homme a fait sortir sa fille de 11 ans de la voiture une centaine de mètres avant l'accident, la laissant seule au bord de la route.C'est cette dernière, repérée par un automobiliste et conduite chez le maire de Nurlu, qui a fourni aux gendarmes le nom de son père. Il a été interpellé quatre heures plus tard, vers 21h30, alors qu'il se trouvait chez un ami.Le procureur a "demandé son incarcération" dans l'attente de son jugement. Les premiers éléments de l'enquête semblent montrer que le passager, décédé à la suite de graves traumatismes crânien et thoracique, ne portait pas de ceinture de sécurité. Une autopsie de la victime doit être menée mardi.