Accident de la route mortel à Abbeville

L'accident a eu lieu au croisement de l’avenue du président Vincent-Auriol et de la rue de Picardie à Abbeville dans la Somme. Il était aux alentours de 12h.



Selon les pompiers, un véhicule aurait percuté une autre voiture par l’arrière, avant de finir sa course en bas d’un talus. Le conducteur du véhicule, âgé de 81 ans, n’a pas pu être réanimé par les secours. Il est décédé sur place.



Deux personnes se trouvaient dans la voiture percutée. Elles sont quant à elles indemnes. Avec le choc par l’arrière, leur véhicule a arraché un poteau d’éclairage.



Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’accident.