Affluence d'oiseaux dans le Parc du Marquenterre avec les grandes marées

Un moment de communion unique avec la Nature

Le parc du Marquenterre, haut lieu de l'ornithologie en Europe

Alors que la marée commence à peine à monter, les oiseaux apparaissent déjà dans le Parc du Marquenterre pour se reposer. "En baie, juste à côté, la mer monte, explique Alexander Hiley, guide naturaliste, les oiseaux qui vivent en baie n'ont plus de place. Ça va durer quelques heures, le temps que la mer monte et redescende. Tous ces oiseaux viennent se reposer sur le parc pour avoir les pattes au sec avant de repartir vers la baie de Somme" ajoute-t-il.Un jour de "grandes marées" comme aujourd'hui, c'est aussi l'affluence côté visiteurs. De l'amateur de passage au photographe professionnel, chacun est bien équipé pour capturer ce moment exceptionnel.Avec un peu de chance, ils pourront observer l'arriver des courlis cendrés ou d' autres limicoles comme les barges, les huitriers hippies ou les chevaliers.Depuis 40 ans, le parc du Marquenterre situé au coeur de la réserve naturelle de la baie de Somme, sert de refuge à des milliers d'oiseaux migrateurs. C'est une escale privilégiée qui se situe entre la Scandinavie et la Mauritanie. De ce fait, en toutes saisons, il est possible d'observer sans les déranger plus de 300 espèces d'oiseaux.Avec les grandes marées, de nouveaux oiseaux peu habitués à se poser dans le parc, font leur apparition. Un moment unique qui ne revient qu'une fois par mois avec les grandes marées.