Les agents de la Sanef interceptent un joggeur sur l'autoroute A29

Il était 11h42 lorsqu'un client a contacté les gendarmes du peloton autoroutier pour signaler la présence d'un joggeur sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A29, entre la jonction 53 avec l'A1 et la sortie 52 (Villers-Bretonneux), dans le sens Saint-Quentin - Amiens.



La procédure de sécurité a aussitôt été mise en place avec le signalement du jogger via les panneaux à message variable.



Parallèlement, un patrouilleur de la Sanef, qui circulait non loin de là, a également été dépêché sur les lieux. Il a pu faire évacuer l'homme par un accès de service.



Amende de 11 à 33€

La Sanef rappelle qu'il est interdit aux piétons de circuler sur les autoroutes. Tout contrevenant est passible d'une amende de 11€ à 33€.

Les personnes contraintes de descendre de leur véhicule après une panne, doivent obligatoirement mettre un gilet jaune et attendre le plus loin possible derrière les glissières de sécurité.



En 2016, 15 % des accidents mortels sur les autoroutes étaient des piétons, soit 23 personnes tuées. 1 piéton sur 4 venait de l'extérieur de l'autoroute.