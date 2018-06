Portrait de l'entreprise Corne

À l'occasion de Terres en fête, voici un portrait d'une entreprise de la région qui a traversé les decennies. Il s'agit de la société Corne, une entreprise de matériel agricole, spécialisée dans la fabrication de remorques, d’épandeurs et de plateaux. Elle est installée à Agenvillers, près de Saint-Riquier dans la Somme. Dans un milieu concurrentiel, cette entreprise familiale exite depuis 1933. Corne résiste grâce à son savoir-faire et la proximité avec ses clients.La société emploie aujourd'hui une vingtaine de salariés, qui fabriquent environ 50 machines par an.