Agression d'un policier municipal à Dargnies dans la Somme

La préfecture de la Somme vient de communiquer sur l'agression d'un policier municipal dans la commune de Dargnies dans la Somme. Ce mercredi matin alors que le policier procédé à un contrôle de véhicule en infraction, le conducteur a refusé d'obtempérer et a pris la fuite en renversant et traînant sur 20 mètres le policier.



La victime été rapidement prise en charge par les secours et hospitalisé, et fort heureusement ses jours ne sont pas en danger.



Le préfet de la Somme, Philippe De Mester, condamne fermement cet acte et tient à adresser son soutien à la maire de Dargnies, au policier municipal agressé et à sa famille. Il a demandé aux forces de l’ordre d'interpeller l’auteur connu de ces faits afin qu’il ait à en rendre compte devant la justice.