Albert : le dessinateur Patfawl dédicace son “manuel” sur l'autisme

Le désormais Manceau n'a pas oublié d'où il venait : ce matin, le dessinateur Pierre Déalet (Patfawl) était à Albert, dans la Somme, pour dédicacer son livre tout juste sorti dans les librairies de France et de Navarre : Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents, aux éditions de La Boite à Pandore.Malgré la neige, et par conséquent l'absence de livres, qui n'ont pas pu être livrés,. Sur un stock de 20 livres, 15 commandes ont été enregistrées. "Le maire est même venu en réserver un exemplaire ! Nous avons eu des enfants et des adultes... de tout !", se réjouit le dessinateur. Une joie bien justifiée : sur les sites de vente en ligne tels que la Fnac ou Amazon, le livre"J'ai fait ce manuel pour que tout le monde puisse comprendre l'autisme et savoir comment se comporter quand on voit un enfant autiste dans la rue, quand on croise un autiste dans les lieux publics... Il s'adresse à tous, dès 11 ans", détaille Patfawl. Unedans un contexte où la France accuse unAutant du point de vue médical que du point de vue des mentalités.Son objectif,que l'on peut avoir face à la différence, quelle qu'elle soit. Dans son livre, Patfawl part d'un principe simple : la différence est partout, alors autant apprendre à la gérer et surtout à l'accepter ! Avec une règle d'or :... Patfwal ne s'interdit rien, quitte à risquer le cynisme et l'humour noir... sans complexe ! "Parce qu'il vaut mieux rire que de s'en foutre ... Quand on rigole on s'informe ! Et rire de nos vies touchée par l'autisme c'est aussi se protéger."À travers ce livre, Patfwal souhaite aussi lutter contre les préjugés à l'heure où les théories les plus farfelues et prétendument "scientifiques" se développent et dont parfois les médias se font écho... "Parce que si je ne le fais pas, on va continuer à vivre encore longtemps avec ces clichés auprès du grand public ! Stop aux clichés ! Il faut en finir avec cela ! Les parents souffrent trop de ces fausses idées et c'est quand même mieux de montrer au grand public la réalité et savoir pour ne pas tomber dans l'ignorance et la bêtise !", clame le dessinateur.► À LIRE AUSSI : Autisme Virtuel et idées reçues : et si on se posait un peu ? À 29 ans seulement, Patfawl a de quoi s'inspirer, puisqu'ilavec les deux enfants de sa compagne. Ce beau-père exemplaire tient plusieurs pages Facebook où il réunit destoujours à l'écoute de ses conseils et dans l'attente de ses nombreux dessins humoristiques. C'est d'ailleurs aussi de ses fans que Patfawl s'inspire, car il reçoit énormément de témoignages de familles.Patfawl intervient auprès de plusieurs entreprises dont notamment Talanteo, pour qui il conçoit desSi vous l'avez raté, le dessinateur sera présent aupour une séance de dédicace. Pierre Déalet est également contributeur de notre blog tout juste né Les Baobabs, où vous pouvez retrouver ses dessins et articles engagés sur le handicap.