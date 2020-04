Albert : une femme de 70 ans retrouvée morte chez elle, son mari placé en garde à vue

Un troisième féminicide en Picardie ?

Dans la nuit du 26 au 27 avril, à Albert (80), Lisiane a été tuée par son conjoint.

C’est le 30ème féminicide depuis le début de l’année.@EmmanuelMacron , faites quelque chose pour protéger ces femmes.

Source: @feminicidesfr https://t.co/YPkpwgZo0P#NeLesOublionsPas pic.twitter.com/F7FOz6IG7n — #NousToutes (@NousToutesOrg) April 28, 2020

C’est le mari de la défunte qui a appelé les pompiers lundi 27 avril, peu avant midi. À leur arrivée au domicile du couple, situé à Albert, les secours ont découvert le corps sans vie d’une septuagénaire, présentant des plaies importantes à la tête.Les déclarations incohérentes du mari de la victime, âgé lui aussi de 70 ans, et l’absence d’explications concernant les blessures relevées ont poussé le parquet à ouvrir une enquête criminelle pour homicide volontaire. Placé en garde à vue lundi en début d’après-midi, l’homme est toujours entendu par les enquêteurs ce mardi 28 avril."Jusqu’à présent, cet homme conteste toute violence et évoque la survenue d’une chute. Il est inconnu de la Justice et des services enquêteurs" précise Alexandre De Bosschere, procureur de la République d'Amiens, dans un communiqué.Cependant, les résultats de l’autopsie pratiquée au lendemain du drame confirment la présence de lésions ainsi que plusieurs fractures au niveau des côtes. "L’état de santé de la défunte était par ailleurs très dégradé, ajoute Alexandre De Bosschere. Des investigations médicolégales complémentaires ont été ordonnées afin de préciser les circonstances de la survenue du décès".De leurs côtés, les enquêteurs poursuivent leur enquête de voisinage afin d’en savoir plus sur le couple de septuagénaires.Selon le collectif Nous Toutes, il pourrait s'agir de la trentième femme à être tuée par son conjoint depuis le début de l'année. Dont la troisième en Picardie rien que depuis le début du confinement : en avril, une étudiante a été poignardée chez elle à Amiens et une autre femme a été retrouvée morte étranglée à son domicile à Saint-Quentin.En zone gendarmerie, les interventions à la suite de violences conjugales ont augmenté de 32% depuis le 17 mars.