Coronavirus : à Amiens, Chitcatt et la Team Poubelle débarquent sur Youtube pour sensibiliser au gaspillage alimentaire

Pour en savoir plus sur Chitcatt Eric Schietequatte est comédien et metteur en scène. En 2000, il monte le café-théâtre L’escalier du rire à Albert qui a vu passer nombre de comique dont Omar et Fred, Jonathan Lambert, Jean-Luc Lemoine… Il a pris goût aux spectacles pour enfants après une première création à la demande d’Eco Emballage il y a 15 ans. En 2010, il crée le Chapiteau Vert et monte différents spectacles de sensibilisation à l’environnement qui tournent à travers la France. Depuis le 15 mars 2020, il est aussi conseiller municipal de la ville d’Albert. Touche à tout, Eric est également coach mental à l'Amiens SC. C'est lui aussi qui a écrit les chansons qui illustrent les épisodes de Team Poubelle.

Quand on a un papa sur les planches toute l’année en temps normal, l’avoir à domicile pendant le confinement est l’occasion de s’initier à la mise en scène.Charlie, 8 ans et Lily, 11 ans l’ont bien compris. Depuis le 31 mars, ils mettent en ligne "Team Poubelle", une mini-série sur Youtube. "On a demandé à papa de nous faire du théâtre et maman a proposé qu’on fasse des vidéos", explique Lily.Et comme les spectacles que papa Eric met en scène depuis près de 10 ans avec le Chapiteau Vert ont la particularité de traiter des problématiques du tri, du gaspillage et du zéro déchet, le thème était tout trouvé. "De toute façon, explique Eric Schietequatte, il n’était pas question de faire des vidéos sans intérêt.""Les sacs poubelles, on les a découpés et on a dessiné dessus, ce sont toujours les mêmes à chaque épisode", confie Lily. "Dans nos vidéos on donne des conseil sur ce qu’il faut faire à la maison", explique Charlie. Ne pas jeter les restes du frigidaire, utiliser le compost, trier correctement les emballages. Le champ des idées est vaste et les trois compères ne sont pas en manque d’inspiration."On n’écrit rien, c’est papa qui nous dit ce qu’on doit dire, nous on doit l’apprendre et le redire. Si c’est pas bien on le refait", raconte Charlie."Papa est un peu strict mais quand on y arrive ça va", souffle Lily, "Il n’a pas beaucoup de patience, il s’énerve quand on ne regarde pas la caméra ou qu’on ne sourit pas assez."Un trait de caractère qu’Eric ne dément pas. Mais les enfants sont indulgents : "c’est plus dur pour papa que pour nous parce qu’il doit faire le montage. Pour le premier épisode, il ne savait pas très bien utiliser le logiciel, mais maintenant c’est mieux", le défend Charlie.Réaliser des vidéos et les mettre en ligne sur Youtube est une première pour les trois cinéastes. "Au début j’étais très timide mais maintenant ça va mieux", confie Lily. "On commence à avoir beaucoup de vues", s'enorgueillit Charlie."C’est la première fois que j’expose mes enfants sur internet, je n’avais jamais mis ne serait-ce qu’une photo d’eux", explique Eric, pour qui c’est aussi l’occasion d’éduquer les enfants aux usages d’internet. "Les enfants reçoivent des messages et des sollicitations et on apprend à rechercher des informations sur les interlocuteurs avant d’y répondre, ce n’était pas l’idée de départ mais c’est venu de fait.""On s’amuse bien, on rigole et les gens de notre école peuvent les regarder", déclare Charlie. Barbara leur maman apprécie l’exercice : "Lily avait une visioconférence avec ses camarades de classe et ça a été l’occasion d’échanger sur la question du tri", avec les vidéos comme support."Ils sont moins timides au fur et à mesure des épisodes, affirme-t-elle, ils attendent ce moment-là, c’est devenu un rendez-vous, un moment qu’ils partagent avec leur papa". Lui qui passe sa vie à jouer et faire jouer les autres, "ils peuvent aujourd’hui y participer."