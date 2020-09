Covid-19 - 75 employés de Stelia Aérospace à Méaulte placés en quatorzaine

En complément des mesures renforcées mises en œuvre par l’entreprise pour protéger ses salariés et enrayer la propagation du virus, la préfète de la Somme, en lien avec l’ARS, a décidé d’organiser une campagne de dépistage à destination de la population des communes de Méaulte et d’Albert. Extrait du communiqué de la préfecture de la Somme

De nouveaux dépistages organisés à Méaulte et Albert

La nouvelle vient de tomber. La préfecture de la Somme a dévoilé lundi 14 septembre les résultats de la campagne de tests menée à Méaulte et Albert le 12 septembre dernier. Verdict, 16 cas positifs au Covid-19 en lien avec l’entreprise Stélia Aérospace située à Méaulte ont été détectés. En application des protocoles sanitaires et notamment des cas contacts se sont au total 75 personnes qui sont placées en quatorzaine pour les jours à venir.Un premier dépistage se tiendra le mardi 15 septembre 2020 (10h00 à 17h00) dans la salle polyvalente de la commune. "Cette journée est prioritairement réservée aux salariés de Stelia, de ses sous-traitants, ainsi qu’à leurs familles", précise le communiqué.Le second aura lieu le mercredi 23 septembre toute la journée et en continu dans un centre dont le lieu sera précisé ultérieurement.