Crée à Albert, un calendrier de l'avent permet de soutenir les artistes et d'offrir des repas aux plus démunis

En collaboration avec Emmaüs, l'association albertine La Belle Entente propose un calendrier de l'avent sous forme de vidéos diffusées jusqu'au 31 décembre. Des œuvres sont à gagner via un jeu concours. Les dons seront reversés aux artistes et permettront d'offrir des repas aux plus démunis.

L'association La Belle Entente a décidé de jouer les prolongations. En collaboration avec Emmaüs, son Calend'art sera diffusé non pas jusqu'à Noël mais jusqu'au 31 décembre. Chaque jour, des artistes français et internationaux créent une œuvre (une peinture, un graff ou un tatouage) accompagnée d'un mix d'un DJ. La vidéo d'une heure est ensuite postée sur Youtube et Facebook.



Pour pouvoir remporter les œuvres présentées ou un objet qui s'y rapporte, les participants sont invités à partager la publication, à suivre les pages d'Emmaüs Alternatives et de La Belle Entente et à acheter un t-shirt de l'association d'un montant de 20 €. Une partie des gains sera reversée aux artistes. Une autre permettra d'offrir des repas aux plus démunis.

"On voulait utiliser ce temps là pour faire une bonne action"

L'association La Belle Entente a été créée il y a 3 ans par un groupe d'amis d'enfance originaires d'Albert dans la Somme. En pleine période de crise sanitaire, les membres, qui organisent habituellement des événements musicaux, avaient à cœur de soutenir les artistes et venir en aide à ceux qui en ont besoin.



"On n'avait plus grand-chose à faire en ce moment, on voulait utiliser ce temps-là pour faire une bonne action, confie Alexis Pires, organisateur d'événements au sein de l'association. Déjà que c'est une période compliquée pour certains, alors là avec la crise sanitaire par-dessus, c'est encore plus difficile."



Une période difficile aussi pour les artistes privés en grande partie d'événements culturels depuis le début de l'année. Ils ont accepté volontiers de jouer le jeu, comme notamment le duo Bon Entendeur dont la vidéo est diffusée mardi 22 décembre. "C'est quelque chose vraiment qui leur fait très plaisir, poursuit Alexis Pires. Après Noël, ce seront majoritairement des DJ, ils ont été pas mal à nous appeler."

Le tirage au sort aura lieu le 31 décembre sur la page Facebook ou Instagram de La Belle Entente. Il est aussi possible de faire un don directement sur le site Emmaüs Alternatives.