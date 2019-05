Fleuron local de l'aviation, le Potez 36 renaît de ses cendres à Méaulte (Somme)

Un avion à ailes repliables

Les ailes repliables, bien pratiques pour ranger le petit avion chez soi ! / © Marine Lesprit / France 3 Hauts-de-France

Notre reportage à Méaulte (Somme)

Fleuron local de l'aviation, le Potez 36 renaît de ses cendres à Méaulte

C'est la première sortie à l'air libre de cette maquette d'avion, réplique à taille réelle d’un modèle vieux de 90 ans. La manoeuvre est délicate dans les rues de Méaulte (Somme) et ses convoyeurs d’un jour prennent leurs précautions : cette copie, même si elle ne vole pas, est le fruit d’un long et méticuleux travail. ". On n'a pas compté nos heures. Quand on aime, on ne compte pas !" assure Patrice Debart, de l'association Aéronautique histoire de méaulte (AAHM).Les sept passionnés d’aéronautisme de l'AAHM ont souhaitéCe grand constructeur de l'Entre-deux-guerres est né et a vécu à Méaulte et il a doté cet avion de tourisme de particularités qui ont fait son succès."Ses ailes sont bizarres, c'est un avion à ailes repliables, glisse Jean-Pierre Dehondt, le président de l'association. C'est volontairement, pour que l'on puisse l'engranger facilement, dans une cour de ferme par exemple."La Ville de Méaulte a souhaité rentre hommage à ce retour du Potez 36, véritable bout d’histoire locale qui reprend vie. Ici, en 1924, l’installation d’une usine Potez a contribué à l’essor de la commune et marqué la vie de la région.Parmi les personnes venues admirer la maquette, nombreuses sont celles à avoir fait carrière dans l’aéronautique. "Mes parents ont travaillé tous les deux dans les établissements de Méaulte, raconte Emmanuel Andrieu, passionné d'avions. Moi-même, je travaille dans l'aéro, mon frère également, et on espère que les générations suivantes se passeront le flambeau". Celles-ci ont sans doute pu être inspirées par cette maquette flambante neuve, qui a décrit un tour devant l'école de la commune. Elle devrait être de nouveau présentée en juin, à Albert, cette fois-ci.