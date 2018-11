Des légionelles repérées au lycée Lamarck d'Albert

Lundi, lors d'un contrôle mensuel de routine, des légionelles ont été repérées dans certaines douches de l'internat du lycée Lamarck d'Albert dans la Somme. Elles ont été immédiatement fermées et interdites d'accès.



Dans l'après-midi, une entreprise est intervenue pour désinfecter les installations et poser des cartouches anti-bactériennes. Une partie des douches a pu être réouverte ce mardi soir. Le reste sera à nouveau accessible vendredi lorsque tous les dispositifs aseptisants auront été mis en place.



Malgré la présence de ces bactéries, aucun cas de légionellose n'a été détecté chez les élèves ou le personnel encadrant de l'internat. Des bouteilles d'eau ont néanmoins été distribuées pour limiter l'usage de l'eau pour la toilette.



Le lycée Lamarck d'Albert accueille plus d'un millier d'élèves dont une cinquantaine en internat.