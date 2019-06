Méaulte : 18 emplois menacés chez Laroche Industries, les syndicats se mobilisent

C’est la troisième fois en quelques semaines que les salariés de Laroche Industries font grève sur le site de Méaulte. L’entreprise, qui emploie environ 80 personnes, menace d’en licencier 18. Selon les syndicats, le sous-traitant de Stelia Aérospace serait en difficultés financières. "Dans un objectif purement financier, la direction de Stelia a décidé de sous-traiter sa production en Chine donc elle a retiré plusieurs contrats à son sous-traitant Laroche Industries, dénonce Guillaume Delaine, délégué syndical CGT. "Depuis, Laroche Industries est en difficultés et veut supprimer 18 postes".



Après deux premières mobilisations pour préserver les emplois de la ligne de montage, les salariés de Laroche Industries ont demandé l’aide de leurs collègues chez Stelia. "Nous travaillons sur le même site, leurs bureaux sont de l’autre côté de la rue" explique le délégué syndical. Ce vendredi 14 juin, certains salariés et représentants syndicaux de Stelia sont donc mobilisés aux côtés de leurs collègues de Laroche Industries dont l’emploi est menacé.



Cette nouvelle mobilisation semble porter ces fruits puisque dès ce vendredi matin, la direction de Laroche Industries aurait proposé de reclasser la moitié des salariés concernés dans la branche "outillage".

Les syndicats montent au créneau

De leur côté, les syndicats demandent à Stelia, dont la maison mère est Airbus, de reprendre les salariés concernés pour leur permettre de garder un emploi sur le site de Méaulte. "Le carnet de commandes d’Airbus affichant 10 ans de charges, la situation financière excellente de Stelia et d’Airbus donne l’obligation pour Stelia et sa maison mère Airbus d’appliquer sa responsabilité sociale de donneur d’ordre envers les salariés des entreprises sous-traitantes" déclare la CGT dans un communiqué.



Dernière pomme de discorde : les pratiques de la direction de Laroche. Selon les syndicats, les salariés menacés de perdre leur emploi auraient été victimes de pression de la part des DRH. "Soit on leur demande d’abandonner leur poste pour toucher une prime extra légale, soit on les mute à l’autre bout du pays en cas de refus, résume Guillaume Delaine. Si Laroche est vraiment en difficultés financières, ce que l’on peut comprendre, la direction doit licencier en bonne et due forme".



Contactées, les directions de Stelia Aerospace et de Laroche Industries n'ont pas encore répondu à nos sollicitations.