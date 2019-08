La Patrouille de France au meeting aérien d'Albert : “on adore venir en Picardie”

Derniers réglages avant décollage de l'un des Alphajet de la Patrouille de France jeudi 22 août à l'aéroport d'Albert-Picardie / © Mélissa Genevois / FTV

"L'accueil est extraordinaire ici"

Les 12 Alphajet ont foulé le sol picard ce jeudi 22 août pour un entraînement spécial.Dimanche, la Patrouille de France sera mise à l'honneur lors du meeting aérien d'Albert. Altitude, figures, météo, rien ne doit être laissé au hasard pour ces pilotes qui voleront parfois à près de 600 km/h à seulement 30 m du sol.Le bal aérien a été imaginé par Clément Racine, leader de la Patrouille. Toujours en tête, il lui a fallu un an pour régler ces 25 minutes de show au millimètre près. "Là-haut, je suis toujours en contact radio permanent avec l'ensemble des équipiers, je dis absolument tout ce que je fais, les virages, les montées, les descentes, les accélérations-réductions, et avec l'entraînement, les équipiers ont appris à réagir à ma voix et c'est comme ça que l'on arrive à bien se coordonner", confie le commandant.La Patrouille de France doit également gérer les contraintes des terres picardes, beaucoup de champs et donc peu de repères visuels. "Le paysage est assez homogène donc on est assez vigilant avec ça, on a besoin de repères terrestres pour caler nos figures, se synchroniser, se centrer par rapport au public", explique le commandant Clément Racine.Les pilotes ont à cœur de réaliser le meilleur spectacle possible, d'autant que l'accueil qui leur est réservé est toujours particulier. "On adore venir en Picardie, déjà parce qu'il fait toujours très beau, sourit le leader de la Patrouille, et puis ce qui caractérise vraiment les meetings dans la région c'est l'aspect très chaleureux du public et l'accueil assez extraordinaire que l'on n'a nul part ailleurs".La Patrouille arrivera à 11 h et se produira en milieu d'après-midi dimanche. 10 000 à 20 000 personnes sont attendues selon l'organisateur du meeting. Plus de 120 avions à découvrir et près de 40 spectacles aériens sont prévus. L'entrée est de 10 euros.