Dans la Somme, 40 voitures anciennes sorties de grange vont être vendues aux enchères

A Méaulte, près d'Albert dans la Somme, aura lieu le 13 octobre prochain une vente aussi insolite qu'exceptionnelle : 40 voitures anciennes, retrouvées dans des granges. Certains véhicules sont cabossés, et tous sont couverts de poussière, mais les amateurs le savent, l'occasion est trop belle pour la manquer.La vente était d'ailleurs prévue pour le 29 septembre, mais face à l'engouement les organisateurs, l'étude d'huissiers Boidin et Burgeat, ont dû la repousser de quelques semaines. Sur Facebook, leur post pour annoncer la vente a été partagé près de 2.000 fois.Les voitures se trouvent dans deux granges, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dans le lot, entre autres : une Jaguar de 1971, une Mercedes 200D de 1968, une Daimler de 1956, une Porsche 924 de 1978, ou encore une Chrysler le baron de 1990, et une Ford escort cabriolet de 1983.Les véhicules sont brièvement présentés dans des vidéos pour patienter jusqu'aux visites, qui iront lieu les 12 et 13 octobre.La vente devrait être retransmise en live via le site Drouot, selon Le Courrier Picard. Elle inaugurera la nouvelle salle des ventes de Méaulte.