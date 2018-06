Somme : des centaines de poissons morts retrouvés dans l'étang d'Aveluy

la présence d'un taux d'oxygène faible qui pourrait avoir modifié l'équilibre,

la présence d'intrants toxiques de type produits chimiques qui pourraient, là encore, avoir modifié l'équilibre,

les conditions météo de ces derniers jours.

La catastrophe a été découverte jeudi midi par l'élu municipal en charge de la gestion de cet étang. Des centaines, voire des milliers de carpes et de sandres notamment, flottaient à la surface de l'eau.Pour le moment, l'origine de cette hécatombe n'est pas connue. Les services des sapeurs-pompiers sont intervenus hier après-midi et ont fait des prélèvements à plusieurs endroits de l'étang.Plusieurs hypothèses sont toutefois envisagées :Dans l'Aisne, des carpes ont aussi été retrouvées mortes, au début du mois de juin, dans divers plans d’eau et canaux du département. Il s'agissait d'un virus que les poissons avaient contracté.