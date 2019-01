Tourisme, démarches, sorties... la Ville d'Albert (Somme) lance sa propre application mobile

Rayonner culturellement

La Ville d'Albert (Somme) a officiellement lancé sa propre application mobile le 14 janvier, lors des voeux du maire à ses administrés. Selon les mots du maire UDI Claude Cliquet, ce nouvel outil de communication permettra aux habitants "d'être tenus informés rapidement des dernières actualités de la ville, mais aussi de bénéficier d'espaces d'expression modernes".Moderne ?"On se rendait compte que, même en possédant un site internet responsive [qui s'adapte aux écrans de smartphones et de tablettes, NDLR], Albert se coupait de la partie la plus jeune de sa population," souligne Sébastien Colombel, le directeur de cabinet du maire. Très sollicitée sur les réseaux sociaux, la Municipalité compte, avec cette appli, intéragir davantage avec ses administrés, notamment au moyen de "pushs", à savoir des informations urgentes envoyées sur les téléphones portables.L'interactivité entre la 3e ville de la Somme et ses administrés se concrétisera notamment par, notamment la voirie. "Si un habitant remarque un ni-de-poule sur une route par exemple, il pourra le prendre en photo et nous en faire part via l'application, après avoir renseigné son emplacement précis," assure Sébastien Colombel, qui affirme avoir déjà reçu des sollicitations. Une fois réceptionnées, celles-ci sont alors orientées vers le service municipal adéquat, le service technique par exemple. Les Albertins pourront de même réaliser leurs démarches administratives comme l'État civil sur cette appli "Ville d'Albert".La capitale du pays des coquelicots ne cache pas que cet outil lui permettra aussi de rayonner culturellement. Dans la rubrique "découvrir" ou "autour de moi", les visiteurs trouveront notamment un plan de la ville, complété avec des informations et les horaires d'ouvertures de ses lieux remarquables comme sa basilique Notre-Dame, ses deux musées ou son théâtre, son cinéma et sa piscine. Un agenda y sera aussi régulièrement mis à jour afin de proposer des idées de sorties.Disponible gratuitement sur Androïd , l'application "Ville d'Albert" devra encore faire attendre les utilisateurs d'Apple. Elle sera prochainement disponible sur iOS après validation de la firme américaine.