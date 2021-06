Alice Cooper et le groupe Status Quo à l’affiche du festival de rock Rétro C Trop 2022 à Tilleloy dans la Somme

Deux nouveaux noms se sont ajoutés à l’édition 2022 du Rétro C Trop festival. Le chanteur américain Alice Cooper et le groupe de hard rock Status Quo viendront ainsi enflammer la scène du château de Tilloloy dans la Somme.

Le chanteur de hard rock Alice Cooper viendra enflammer la scène du Réto C Trop festival en 2022. • © MAXPPP/Dirk Pagels

Deux icônes des années 70 rejoignent l’édition 2022 du festival Rétro C Trop, qui se tiendra au château de Tilloloy dans la Somme les 24, 25 et 26 juin. Alice Cooper, chanteur américain de hard rock à la carrière mythique et interprète du tube "I’m Eighteen", rejoint la programmation. Le groupe de hard rock Status Quo, légende du rock britannique, sera également présent. De quoi ravir les festivaliers !

Suite aux restrictions sanitaires, les organisateurs avaient préféré reporter à 2022 l’édition 2021 de ce festival de rock. Une deuxième annulation après celle de 2020.

Simple Minds, Tryo, La Rue Ketanou, Paul Personne, Manu Lanvin et Arno, qui devaient participer à l'édition 2021, ont confirmé leur présence en 2022. Le célèbre groupe londonien de ska Madness s’est également ajouté au line up.

Les places sont déjà en vente sur le site du festival. Les places achetées pour 2020, 2021, 2022 ne seront pas valables pour cet événement.

Pour patienter avant l’édition 2022, les 30 et 31 juillet prochains, une version du festival intitulée "L'inédite" aura lieu. Des artistes tels que Catherine Ringer, Asaf Avidan ou encore Feu! Chatterton seront notamment présents.