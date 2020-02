11 février 1960, manifestation historique des agriculteurs à Amiens

Elle reste à ce jour la plus importante manifestation jamais organisée à Amiens. 35 000 agriculteurs défilent ce jour-là dans la cité. Ils viennent du nord de la France et du bassin parisien. Marcel Deneux, alors président des Jeunes Agriculteurs de la Somme, en est un des co-organisateurs avec ses collègues de la FDSEA. Il en rappelle la principale revendication.« Il y a 30% de population active agricole et néanmoins nous importons. L’agriculture est très peu productive sauf en production végétale donc il faut la moderniser pour arriver au moins à l’autosuffisance alimentaire. La revendication globale, c’est d’avoir des conditions de vie meilleure avec un objectif : nourrir la France ».À la mi-journée, des incidents éclatent à l'entrée de la rue de la République. Quelques centaines de manifestants et les forces de l'ordre s'affrontent. Le préfet appelle du renfort de Reims et de Rouen. Arrivés dans la capitale picarde, les CRS organisent la riposte.« Ils arrivent par la route de Rouen, ils viennent jusqu’à st Roch, ils font des sommations au clairon et ils chargent. Il y a un reflux de manifestants de St Roch sur le cirque. Il y a là des milliers de personnes coincées entre ce qui se passe rue de la république et st Roch. Ils sautent sur les voies ferrées. Il y a des blessés, il y a toute une pagaille ».Le calme ne revient qu'en soirée. Le bilan est lourd. On dénombre un mort, un agriculteur originaire du Pas-de-Calais, et 156 blessés, forces de l'ordre comprises.Comble de malchance, dans la nuit, un autocar qui ramène des manifestants de la région de Roye percute un camion. 7 morts et 30 blessés sont retirés de la carcasse.