12 000 foyers privés d'électricité à Amiens et alentour

La panne n'a pas duré longtemps mais elle a été très étendue.



Vers 13h30 ce vendredi après-midi, un incident électrique dans le poste source d'Enedis situé au sud d'Amiens a provoqué une panne de courant dans les communes alentour. Au plus fort de l'incident, 12.000 clients n'avaient plus d'électricité.



Rapidement, d'autres postes source ont pris le relai pour alimenter la majorité de ces foyers. En deux heures, la situation était rétablie chez beaucoup de clients : à 15h30, il restait 342 clients à réalimenter, principalement dans les communes d'Essertaux, Flers-sur-Noye et Loeilly dans la Somme.



Un poste source convertit la très haute tension en moyenne tension vers les postes d'alimentation.