150 personnes évacuées suite à un feu d'appartement à Doullens dans la Somme

Le feu est désormais éteint. Sauvetages de plusieurs victimes avec l'aide des personnels de la @Gendarmerie_80. 150 sinistrés pris en charge dans un gymnase voisin. 10 victimes transportées vers des structures hospitalières. Secteur toujours à éviter — Sapeurs-Pompiers de la Somme - SDIS80 (@sdis80) August 18, 2020

"Je voudrais commencer par relever le courage des gendarmes et des pompiers", insiste Pascal Piot, adjoint au maire de la ville de Doullens. C'est dans cette commune, située au nord d'Amiens, qu'un feu d'appartement s'est déclaré, dans la nuit de mardi à mercredi, au deuxième étage d'un immeuble, situé avenue Foch. 150 personnes ont été évacuées.Les pompiers comptaient, ce mercredi matin, dix victimes. Une personne en urgence absolue et neuf autres en urgence relatives, pour des intoxications notamment, ont été hospitalisées. Parmi elles, trois gendarmes, blessés au cours de l'opération de sauvetage.Il était aux alentours de 22h50 quand l'incendie s'est déclenché dans cet immeuble de quatre étages, comprenant une trentaine d'appartements. Le feu a été maîtrisé dans la nuit par les pompiers. Les 150 habitants de l'immeuble ont été pris en charge par la mairie. Ceux qui le pouvaient ont été relogés chez leurs familles ou amis. Les autres ont été accueillis dans un gymnase. "Nous travaillons actuellement avec les services de l'OPSOM pour les reloger au plus vite. Ce soir, tout le monde aura un toît", assure Pascal Piot. "Nous avons déjà réquisitionné l'hôtel de Doullens, qui devrait accueillir plusieurs personnes", rajoute-t-il.Mercredi matin, l'origine du feu n'était pas encore été déterminée.