2e édition du Choc des Licornes à Amiens

De la boue, de la paille, de la mousse, la deuxième édition du Choc des Licornes ne manque pas d'imagination. Cette course à obstacles réunit cette année 800 participants de tous âges. L'objectif est clair : à travers une série d'épreuves, les candidats se défoulent en mêlant sport, dépassement de soi et bonne humeur.Toutes les heures, une nouvelle séance démarre, avec un départ de 150 personnes toutes les quinze minutes.La compétition n'est pas chronométrée. Les vainqueurs seront tous ceux qui auront réussi à dépasser leur fatigue, leurs crampes et leurs appréhensions, comme le soulignent les organisateurs.