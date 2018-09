La 2e édition du défi zéro gaspi recrute 60 foyers d'Amiens Métropole

L'opération défi zéro gaspi d'Amiens Métropole reprend du service pour une deuxième édition. De janvier à juin 2018, une cinquantaine de famille ont changé leurs habitudes en réduisant considérablement leurs déchets ménagers.Pour la deuxième édition,Amiens Métropole recrute 60 foyers issus de ses 39 communes. Pendant six mois, de novembre 2018 à mai 2018, ces 60 foyers seront accompagnés afin de consommer autrement et ainsi réduire leur production de déchets ménagers. 16 visites de sites et ateliers pratiques gratuits seront organisés avec notamment la collaboration de l’association « En Savoir Plus » spécialisée dans le domaine. Ces ateliers leur permettront d'adopter les bonnes pratiques et les formeront notamment au tri, au compostage, au réemploi, à cuisiner en réduisant le gaspillage alimentaire et à la fabrication de produits « maison ».Tous les participants recevront du matériel (balance, sacs) afin de pouvoir peser et trier leurs déchets au fil de l’expérience. Ils devront ensuite communiquer les différents chiffres à l’association de façon hebdomadaire, l’objectif étant d’arriver à uneInscriptions et renseignements à partir du 21 septembre, jusqu’au 21 octobre sur amiens.fr/zerogaspi ou par mail zerogaspi@amiens-metropole.com Selon l'AdemeA lire aussi le guide pratique de l'ADEME pour réduire ses déchets