2e journée de Ligue 2 : une défaite amère pour Amiens, un point bienvenu pour Chambly

Luka Elsner "extrêmement fâché"

71'- Ghoddos lance Otero a droite qui centre pour Akolo. Sa frappe est repoussé par Gorgelin.

Dans la foulée, Alphonse centre pour Ghoddos qui ne parvient pas à trouver le cadre.



Ça se rapproche pour l'Amiens SC !#HACASC 1-0 — Amiens SC (@AmiensSC) August 29, 2020

C'est pas passé loin pour Chambly

Réactions de Bruno LUZI ( comme on aime ) et Joris CORREA après le nul 1-1 à Niort ! #CNFCFCCO pic.twitter.com/iuZW6hFwxi — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) August 29, 2020

Après leur victoire à domicile face à Nancy (1-0) lors de leur premier match en Ligue 2, les Amiénois, en déplacement samedi 29 août au Havre, ne s'attendaient peut-être pas à une telle déconvenue.En première mi-temps, l'équipe, modifiée après le départ de Guirassy à Rennes , ne parvient pas à garder le ballon et attaquer. Le Havre se montre un peu plus entreprenant mais globalement les équipes se neutralisent. Jusqu'à cette erreur du défenseur amiénois Nathan Monzango qui inscrit un but contre son camp juste avant la mi-temps (44').L'entraîneur amiénois Luka Elsner ne cache pas sa frustration. "J'aurais préféré regarder un écran noir durant les 45 premières premières minutes que de regarder ce qu'on a livré. J'étais excessivement fâché par notre première mi-temps", a-t-il déclaré à la fin de la rencontre.En seconde mi-temps, les Amiénois bénéficient d'un avantage numérique après l'expulsion du Normand Nolan Mbemba (53'). Mais rien à faire, Amiens n'arrive pas à concrétiser alors que les occasions se présentent. Notamment deux consécutives vers la 70e minute.Tout part d'un manque de volonté selon l'entraîneur Luka Elsner qui ne décolère pas. "On démarre comme ça sur la première mi-temps avec aucune volonté d'attaquer et du courage pour jouer, du coup les multiples occasions qu'on a en 2e mi-temps on ne les concrétise pas."Malgré une ultime occasion à la 90e minute pour les Amiénois, Le Havre s'impose 1-0 au stade Océane. "On a payé notre première mi-temps que nous avons ratée, a reconnu le capitaine Alexis Blin. Nous avons trop subi et avons encaissé un but juste avant le repos, mais il nous a manqué ce brin, d'efficacité pour égaliser."Du côté de Niort au contraire, les Isariens ont montré de l'envie. Un penalty du défenseur central Thibault Jaques (42') leur permet de mener durant pratiquement toute la seconde période. Jusqu'à ce que Niort égalise (1-1) à la 84e."On aurait signé pour ça avant le match, on rentre dans le championnat donc on avait dit : il faut ramener du point. Après c'est sûr que vu le scénario on peut avoir des regrets. Cela reste malgré tout un bon résultat à l'extérieur", a souligné l'entraîneur du FC Chambly, Bruno Luzi.Les Camblysiens prennent un point à l'extérieur, une bonne opération après leur défaite (3-0) lors de leur premier match face au Paris FC. "Dans l'ensemble cela reste plutôt logique, on a montré qu'on était présents, on a montré de la discipline et de l'envie. On peut dire que c'est du bon travail", a conclu l'entraîneur.