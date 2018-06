3 bacheliers sur 10 quittent la Picardie pour poursuivre leurs études

Pourquoi ?

La Picardie n'attire pas les nouveaux étudiants du reste de la France. Pire, elle ne donnerait pas envie de rester à ses propres étudiants. Selon un rapport de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) , lepour l'académie d'Amiens, qui regroupe les établissements scolaires de la Somme, l'Aisne et l'Oise.Selon l'étude l'Institut, publiée le 14 juin dernier, sur les 9180 bacheliers amiénois recensés (en 2015) "".L'INSEE poursuit en précisant quedans l'enseignement supérieur (à la rentrée 2015) était, contre un taux d'entrée de 15,4 %, soit un. Seules les académies de Versailles (42,8 %), de Créteil (40,7 %) et Grenoble (30,9 %) comptent des taux de sortie supérieurs.Pour expliquer ce phénomène, l'INSEE avance plusieurs explications, à commencer par le. L'académie d'Amiens se situe "à proximité de Paris, Lille, Reims et Rouen" et il serait donc, par exemple, "plus facile pour un bachelier résidant Soissons de poursuivre ses études à Reims qui n'est qu'à 60 km, plutôt qu'à Amiens, ville située à plus de 110 km", explique l'Institut.Autre argument,. Dans les Hauts-de-France,est la plus attractive et concentre "à elle seule trois-quarts des étudiants nouvellement inscrits en première année d'études supérieures dans la région". Et c'est d'ailleurs vers elle que s'oriente une grande partie des néo-bacheliers de l'académie amiénoise. L'étude de l'INSEE avance queL'académie de Reims (23 %), celles de la région Ile-de-France (Paris avec 12,5 %, Versailles avec 7,6 % et Créteil avec 7 %) et Rouen (4 %), trustent à elles cinq 55 % des étudiants amiénois en première année qui partent.