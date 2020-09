359 199 élèves et 25 941 enseignants : les chiffres de la rentrée 2020 dans l'académie d'Amiens

Les chiffres de la rentrée 2020 dans l'académie d'Amiens • © E.E / FTV

Les chiffres de la rentrée 2020 dans l'Aisne, l'Oise et la Somme • © E.E / FTV

4 000 élèves en moins

Baisse estimée des effectifs dans l'académie d'Amiens par rapport à l'année 2019-2020 • © E.E / FTV

C'est l'heure du grand retour à l'école mardi 1er septembre. Une rentrée très particulière pour les 359 199 élèves de l'académie d'Amiens après presque six mois d'interruption pour certains.Dans les 2 235 établissements de l'académie, des mesures sanitaires ont été mises en place. Masque obligatoire pour les enseignants et les élèves à partir de 11 ans. Mise en place aussi des gestes barrières avec le lavage régulier des mains.S'il existe un peu d'appréhension pour certains, le recteur de l'académie s'est voulu rassurant . "Il y a eu un gros travail qui a été fait au printemps dernier, puis cet été pour créer toutes les conditions sanitaires qui vont permettre que cette rentrée se passe bien", a-t-il affirmé vendredi 28 août.Des nouvelles consignes à adopter pour les 25 941 enseignants de l'académie. Lundi 31 août, ils faisaient officiellement leur rentrée après une fin d'année scolaire bouleversée par l'épidémie de coronavirus. La priorité sera d'évaluer les savoirs des élèves après tant de jours d'interruption. Des élèves qui seront moins nombreux encore cette année L'académie d'Amiens a vu ses effectifs baisser de - 3 220 élèves dans le 1er degré et -799 élèves dans le second.On constate cette baisse des effectifs dans les trois départements, l'Aisne, l'Oise et la Somme. Déjà l'an passé, cette chute de la démographie avait engendré une baisse considérable d’élèves scolarisés en primaire.