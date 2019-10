3e édition du Défi Zéro Gaspi organisée par Amiens Métropole

Les familles sélectionnées par Amiens Métropole vont tenter de réduire leur production de déchets ménagers. L'objectif est de consommer autrement.Dans cette démarche, les foyers seront accompagnés par l'association "En Savoir Plus". Elle va organiser des ateliers pratiques gratuits avec des visites de sites. Les familles seront formées au tri, au compostage ainsi qu'à la fabrication de produits faits maison.Les participants recevront des balances et des sacs pour peser et trier leurs déchets. Ils devront ensuite communiquer les différents chiffres à l’association de façon hebdomadaire, l’objectif étant d’arriver à une diminution des déchets d’au moins 25% à la fin du Défi.Inscriptions et renseignements jusqu’au 18 octobre sur amiens.fr/zerogaspi