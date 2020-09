3e journée de Ligue 2 : Amiens chute à domicile, Chambly battu sur le fil

L'Amiens SC "dans la recherche d'une équipe stable"

Le résumé vidéo de la conférence de presse d'après match du coach Luka Elsner suite à la défaite face au Paris FC.#ASC #AllezAmiens ⚪⚫ pic.twitter.com/8gKna3QolG — Amiens SC (@AmiensSC) September 12, 2020

Pour Bruno Luzi, "ça tombera pas du ciel, il faut faire plus"

BUUUUUT POUR CHAMBLY !!!! Superbe action camblysienne et superbe appel en profondeur de @GuezouiMedhy qui devance la sortie du gardien ! Le ballon roule tout doucement mais franchi bien la ligne ! Chambly mène 1-0 !! #FCCOGF38 pic.twitter.com/zRaCTr8tyQ — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) September 12, 2020

Découvrez les réactions de Bruno LUZI et Sébastien FLOCHON après la deuxième revers à domicile hier soir face à Grenoble. #FCCOGF38 pic.twitter.com/VgQMWBJFod — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) September 13, 2020

Cette 3e journée s'achève encore une fois sans victoire pour l'Amiens SC et le FC Chambly.Du côté d'Amiens, les mauvaises performances s'enchaînent après leur défaite au Havre 1-0. Pourtant, l'équipe comptait cette fois sur les retours de ses cadres : son gardien Régis Gurtner et son attaquant Moussa Konaté, tous les deux titulaires.Pas assez pour venir perturber le leader. Le Paris FC, qui compte trois victoires en trois matchs a su exploiter les erreurs amiénoises et assurer sa défense. Résultat, les hommes de René Girard sont les premiers à ouvrir le score juste avant la mi-temps (41e), avant de doubler la marque à la 57e.Le penalty transformé de Stiven Mendoza (70e) relance les Amiénois (2-1). Mais malgré de nombreuses tentatives, l'Amiens SC ne parvient pas à égaliser. "Déjà qu'on est dans une instabilité assez profonde dans la recherche d'une équipe stable, si en plus derrière on offre les buts de cette manière-là, certainement que le match devient très compliqué à gagner", souffle l'entraîneur amiénois Luka Elsner.Après le départ de nombreux joueurs suite à la descente d'Amiens en Ligue 2, l'équipe tente de se reconstruire et cela prend du temps. "On a bâti certaines choses, on essaye d'en bâtir d'autres. Pour le moment, c'est très compliqué de faire les deux en même temps, d'être dans la compétition, gagner des matchs et en même temps de construire", admet Luka Elsner.Tous les espoirs étaient permis lors de cette 3e journée de championnat pour Chambly. Après leur nul à Niort il y a 15 jours , les Camblysiens avaient à cœur de s'offrir leur première victoire à domicile.Ils n'ont d'ailleurs pas attendu très longtemps avant d'ouvrir le score. À peine 10 minutes avant que Medhy Guezoui ne trompe le gardien grenoblois.Malgré une belle occasion de Luka Susnjara à la 69e, les Isariens ne réussissent pas à garder l'écart et se font rattraper en fin de match. Un but grenoblois à la 73e puis un second, le coup de grâce à la 90e minute. "C'est vrai que c'est un début de saison compliqué, les événements font qu'on n'a pas grand chose pour nous, conçoit l'entraîneur du FC Chambly, Bruno Luzi. Désormais, il faut faire davantage, ça tombera pas du ciel, il faut faire plus."Après une victoire et deux défaites, l'Amiens SC se classe provisoirement à 13e place du classement. Le FC Chambly, lui avec ses trois défaites, campe à la 17e place. Lors de la 4e journée de Ligue 2 le 19 septembre, Amiens se déplacera à Châteauroux et Chambly à Caen.