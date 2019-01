4 défaites : la mauvaise passe des Gothiques d'Amiens, battus 5-1 à Grenoble

Heureusement qu'ils avaient pris de l'avance ! Dimanche 27 janvier, Les Gothiques sont toujours 3e de la Ligue Magnus, alors même qu'ils viennent de subir leur 4e défaite consécutive : 5-1 face à Grenoble, le 2e au classement.



Les Brûleurs de loup menaient déjà 2-0 à l'issue du premier quart temps. 3-0 dans le troisième. A la 44e minute, c'est Edwards, assisté de West et Smach, qui a redonné un peu d'espoir aux Gothiques en réduisant le score... pendant une minute seulement. Grenoble marquait son 4e but à la 45e. Et un dernier à la 54e.



Vendredi déjà, les Gothiques avaient dû s'incliner, cette fois à domicile, contre Mulhouse : 1-3.



Place à un peu de repos et retour au Coliséum dimanche prochain à 16h, pour recevoir Angers et espérer relancer la machine.