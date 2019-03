La 4e déchetterie d'Amiens sera “nouvelle génération” et ne gâcherait pas le paysage

Les déchets mis au vert

Visuel large du projet de déchetterie.



Ouverture fin 2020

Investissements et baisse de taxe Des travaux d'une valeur de 3 millions d'euros débutteront dès le mois d'avril dans les déchetteries Nord et Sud, qui seront réorganisées elles aussi "à plat", comme toutes les déchetteries modernes. Amiens Métropole vante sa politique volontariste pour la collecte et le tri des déchets, qui se seraient déjà améliorées. "C’est pourquoi le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a baissé en 2018", souligne son président Alain Gest.

Une 4ème déchetterie ouvrira ses portes à l'ouest d'Amiens fin 2020, a annoncé Amiens Métropole, mardi. Un équipement "nouvelle génération", dans ses fonctionnalités... comme dans son esthétique.Étendu sur 11 100 m² en contrebas de l'Avenue de Grâce et de la rue de la Cavée, la déchetterie de Renancourt sera "dans un cône de visibilité vers le centre historique de la ville", explique Amiens Métropole. Aussi, une attention particulière a été portée sur l’insertion dans le grand paysage, où s'inscrivent le stade de la Licorne, le Zénith, la Tour Perret mais surtout la cathédrale Notre-Dame."La déchetterie a été conçue par les architectes (le cabinet Ranson Bernier) autour d'un "bâtiment principal moderne marquant le lieu", tel un nouveau monument de la ville. A la fois identifié et masqué par sa façade verte (en matériaux recyclés), il sera séparé de l'espace de stockage des déchets par "deux auvents végétalisés, discrets". Enfin, des plantes locales - et piquantes - accompagneront les barbelés clôturant le site, formant un mur végétal dont la hauteur n'excèdera pas "6 à 8 mètres afin de préserver la vue sur la vallée depuis le giratoire".Pensé également pour la simplicité d'utilisation (avec des box signalisés pour chaque type de déchet), la sécurité (les quais de déchargement ne seront pas surélevés mais au même niveau que les bennes) et la sensibilisation au recyclage (conseils à l'accueil et ateliers pédagogiques), l'édifice devrait coûter plus de 2 millions d'euros. Le permis de construire est attendu pour avril et le chantier, d'une durée de 9 mois, devrait débuter en janvier 2020.