800 ans de la cathédrale d'Amiens : affluence au premier week-end des festivités

2.000 personnes à chaque concert, 1.200 à la messe, des visiteurs qui défilent : pour le diocèse, le premier week-end de festivités à la cathédrale Notre-Dame est « incroyablement réussi ». Croyants et touristes sont venus admirer le plus vaste édifice gothique de France, dont les 800 ans seront célébrés pendant un an à Amiens.« La cathédrale a été pleine avant-hier soir, hier soir, ce matin, se réjouit Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens. Une qualité de concerts, de rencontres vraiment merveilleuse. »Trois jours de suite, 5.000 bougies ont été allumées pour mettre en valeur son architecture et éclairer les évènements de ce lancement : deux concerts ( Les Petits chanteurs à la croix de bois vendredi, Tenebrae Choir samedi), une messe officielle le dimanche, des visites, une veillée…De quoi émerveiller ceux qui ont fait le déplacement. « Ça reflète la beauté de ce lieu, et ça vient illuminer mon cœur », témoigne une visiteuse. « Je n’ai jamais vu [de cathédrale] aussi superbe, assure un autre. J’en ai vu partout, mais celle-ci… Je suis ébloui. »Des événements sont prévus jusqu’à novembre 2020. L’intégralité du programme est à retrouvé sur le site internet dédié à cet anniversaire