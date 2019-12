800 ans de la cathédrale d'Amiens : le programme des festivités

[ #Chroma 🌈 ] Plus que quelques jours pour profiter du spectacle chromatique à la #Cathédrale Notre-Dame #Amiens

Au programme

La cathédrale Notre-Dame d’Amiens soufflera ses 800 bougies en 2020. Débuté au XIIe siècle, le joyau gothique est inscrit deux fois au patrimoine mondial de l’Unesco. En 1981 pour son architecture et en 1998 comme monument étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.Avec ses 145 mètres de long et sa flèche qui culmine à 112 mètres de hauteur c’est le plus vaste édifice gothique français jamais construit. La construction aura duré soixante ans et impliqué des milliers d’hommes et des centaines de corps de métiers. Amiens fête la pose de la première pierre de l’édifice depuis le 24 novembre dernier et jusqu'au 22 novembre 2020. Le lancement officiel de cette année jubilaire a lieu ce week-end, à partir de la soirée du vendredi 6 décembre.Une trentaine d'événéments sont organisés pour célébrer cet anniversaire. En voici quelques uns. La programmation complète est à retrouver sur le site dédié aux 800 ans de la cathédrale : retour du spectacle Chroma , tous les soirs à 19h: trois jours d’illuminations de la cathédrale grâce à 5.000 bougies et mise en valeur des voûtes par des éclairages lumineux réalisés par les artistes Nations153 et Kalalumen : concert de Noël illuminé à la bougie avec "les Petits Chanteurs à la croix de bois", cœur de garçons créé en 1907.: concert illuminé à la bougie avec le chœur "Tenebrae Choir", cœur anglais de renommée internationale.: une messe officielle aura lieu à 10h30, suivie d’une conférence. La journée se terminera par une veillée en l’honneur de Notre-Dame.: exposition-atelier au CIAP sur les méthodes de construction d'une cathédrale.: le théâtre de l'Alliance monte un récit de la construction de l'édifice. 250 bénévoles sont impliqués dans les représentations.: un concert est prévu sur le parvis de la cathédrale. L'ensemble de 600 choristes et 200 musiciens est composé d'enfants et d'adolescents, scolarisés notamment au sein du quartier Etouvie à Amiens. Le répertoire, original, doit retracer une "histoire populaire de Notre-Dame".: connu pour ses gigantesques constructions en carton, Olivier Grossetête mettra en place un nous projet participatif dédié à la cathédrale. Egalement dans le mois, la 25e édition des Rendez-vous de la Bande Dessinée mettra à l'honneur les oeuvres qui se sont inspirées du bâtiment.: à l'occasion des journées européennes du patrimoine, l'orchestre de Picardie et la Maîtrise de Notre-Dame de Paris se produiront au sein de la cathédrale. Au programme, le Requiem de Fauré.: le Musée de Picardie accueillera une exposition sur la confrérie Notre-Dame du Puy, qui a commandé notamment des dizaines d'oeuvres destinées à être suspendues aux piliers de l'église. Le parcours de visite reviendra sur la vingtaine d'entre elles qui sont parvenues jusqu'à nous, et retracera l'histoire de cette organisation.Les, la clôture de cette année d’anniversaire sera marquée par de grandes fêtes. L’objectif est de faire rayonner Notre-Dame d’Amiens, au niveau national et international, et de l’inscrire comme la nouvelle destination touristique incontournable.