800 ans de la Cathédrale d'Amiens : c'est un Breton qui en parle le mieux

Aymeric de La Vieuville, est un Breton de 40 ans, qui est arrivé à Amiens il y a 10 ans à la suite d’une mutation professionnelle chez un géant mondial de la lessive. Il nous confie : "Et immédiatement j’ai été saisi par la grandeur majestueuse de la cathédrale. C’est cette raison, entre autres, qui m’a poussé à faire un virement de carrière au service de Notre-Dame d’Amiens; je me suis engagé au sein de l’association Notre-Dame d’Amiens dont j’ai pris la présidence il y a un peu plus d’un an et j’ai ouvert il y a quelques mois une librairie religieuse à proximité de la cathédrale. "

Un petit coin caché de la Cathédrale

Véritable privilège, Aymeric de La Vieuville nous fait découvrir son lieu préféré de la Cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Il n'est malheureusement pas accessible au visiteur "je l’ai découvert lors de l’installation des concerts de lancement des 800 ans de Notre-Dame d’Amiens en décembre 2019. Derrière la Chapelle saint Jean du Voeu il y a une petite sacristie (lieu où les prêtres se préparent avant de célébrer la messe), toute en bois peint. On y voit une belle représentation du martyr de saint Jean-Baptiste."

Représentation du martyr de saint Jean-Baptiste dans la sacristie de la cathédrale • © Aymeric de La Vieuville

4 jours de festivité en la Cathédrale

L’année des 800 ans a été très perturbée, beaucoup de manifestations prévues ont été, d’abord décalées, puis pour certaines annulées. "C’est donc une chance incroyable pour nous de relancer les différentes manifestations en accueillant, enfin, le public pour un événement culturel de grande ampleur." Aymeric de La Vieuville nous présente "un programme spécialement concocté pour des retrouvailles grandioses!" avec :

Les Chantres de Notre-Dame de Paris le 24 juin pour débuter cette série de concerts. Un choeur de grand niveau qui réserve quelques surprises aux spectateurs.

Le 25 juin, le précurseur du mouvement gospel en France: Max Zita et Gospel Voices, viendra emplir la cathédrale avec des rythmes enlevés.

Le samedi 26 juin, les Prêtres Orthodoxes, révélés par l’émission The Voice nous font l’honneur de venir chanter à Notre-Dame d’Amiens. La Cathédrale d’Amiens accueille le chef de saint Jean-Baptiste, grande figure de la religion orthodoxe, c’est donc pour les Prêtres Orthodoxes une joie de venir chanter dans notre cathédrale.

Le 27 juin, les vainqueurs de La France a un Incroyable Talent, la Famille Lefèvre, nous propose un voyage musical à travers le temps.

les concerts • © association Notre-Dame d'Amiens

Beaucoup de personnes attendaient ces événements pour retrouver voire même découvrir la cathédrale Notre-Dame d’Amiens Aymeric de La Vieuville



Une programmation culturelle qui va perdurer

L’association Notre-Dame d’Amiens a le souhait de continuer de faire vivre le monument par une programmation culturel comme nous le confirme son président. "Nous voulons, par exemple, proposer des concerts tout au long du mois de décembre en lien avec le marché de Noël, une occasion pour le public de trouver ou retrouver l’esprit de Noël dans une ambiance différente. Et nous avons pleins d’autres idées pour faire rayonner la cathédrale auprès du plus grand nombre de personnes."



3 soirées illuminées et des visites les 24, 25 et 26 juin

Le choeur de la cathédrale et la chapelle des reliques de saint Jean-Baptiste seront illuminés par 1500 bougies pour recréer l'ambiance des origines. Un moment magique et inoubliable. En outre, vous pourrez visiter en déambulation libre la cathédrale et notamment admirer les reliques à partir de 21h45.

Illuminations de la cathédrale à la bougie • © association Notre-Dame d'Amiens



Une programmation cultuelle pour la saint Jean-Baptiste complètera ce programme de festivités.

Réserver vos retrouvailles avec la Cathédrale d'Amiens et ses 800 ans, en consultant le site de l'association Notre-Dame d'Amiens