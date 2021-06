À Amiens, un appel à contribution pour des "Sacs d'été" pour les SDF : "la chaleur est tout aussi terrible à supporter"

Après le succès des boîtes de Noël, les Maraudes Citoyennes Amiénoises lancent une opération "Sacs d'été" à destination des personnes SDF. Les sacs composés de produits d'hygiène et alimentaires ou des loisirs seront collectés puis distribués aux plus démunis tout au long du mois de juin.

En prévention des fortes périodes de chaleur à venir, les Maraudes Citoyennes Amiénoises lancent, en ce mois de juin, une nouvelle opération pour aider les personnes SDF sur le même principe que les boîtes de Noël. "L'époque de Noël est propice à la générosité, accentuée par le froid et de la compassion pour celles et ceux qui le subissent jour et nuit. Mais très peu de personnes sont conscientes que le chaud est tout aussi terrible à supporter pour les sans-abris", explique l'association sur sa page Facebook.

Elle propose ainsi de composer des "Sacs d'été" avec des produits utiles et réconfortants. "Nous avons remplacé les boîtes par des sacs (tote bag, sacs à dos...) parce que les boîtes ne sont pas pratiques à transporter pour les SDF et puis parce qu'il y a eu des mauvaises surprises dans certaines boîtes (chaussures d'occasion mal odorantes, biscuits sans date de péremption et souvent "reconditionnés" manuellement, petits mots un peu "propagande", etc). Le sac permettra un contrôle avant distribution", affirment les bénévoles.

Ce qu'il faut mettre dedans

Il conviendra donc de mettre dans le sac :

Quelque chose qui protège du chaud (casquette, chapeau léger, lunettes de soleil, crème solaire, brumisateur...) Il peut aussi s'agir de vêtements mixtes (tee-shirts, shorts) ou chaussures ouvertes (tongs, claquettes, nu-pieds...).

Un produit d'hygiène : gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dents, lingettes, mouchoirs, déodorants, hygiène féminine... Éventuellement maquillage ou produits de beauté.

Quelque chose à manger ou à boire (des boîtes complètes du commerce, dont le contenu est dans son conditionnement d'origine).

Un loisir comme des petits jeux de société, des jeux de cartes, des livres ou des mots croisés.

Un mot réconfortant.

"Le mot réconfortant, c'est certainement le "truc" le plus important. Les personnes réellement à la rue ont beaucoup apprécié ces petits mots, surtout ceux écrits par les enfants", affirme l'association.

Chaque sac devra porter une étiquette Femme ou Homme et éventuellement la taille des vêtements. En revanche, certains produits sont proscrits comme l'alcool, les cigarettes, l'argent ou les jeux à gratter.

Les sacs à déposer dans des points de collectes

Les points de collectes pour déposer les sacs sont les suivants :

Le Sombréro Café, 29 place Vogel à Amiens à partir de 17h et jusque 21h.

Le centre de contrôle technique Easy Contrôle, 4 Rue Fra Angelico à Amiens en journée.

La boulangerie Le Coq Boulanger, 78 avenue Jean Jaures à Salouël en journée.

Le salon de coiffure Athipic Beauté, 20 rue St Leu à Amiens.

L'opération est limitée à Amiens et sa proche agglomération jusqu'au 30 juin. La collecte et la distribution seront simultanées pour éviter le stockages des sacs, l'association ne possédant pas de local. "Nous garderons un peu de stock néanmoins en fin d'opération pour les mois de juillet à septembre, et nous remercions nos amis bikers des United Riders de nous mettre à disposition un peu de place dans leur local", indiquent les bénévoles.