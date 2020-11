À Abbeville, un magasin de jouets récolte des dessins pour les enfants malades du CHU d'Amiens

Déjà 600 dessins reçus

Pour envoyer ou déposer les dessins Par voie postale, à l'adresse : Place de la mairie, 80690 Gorenflos ou directement à la boutique Ludomania 12 rue Saint Vulfran 80100 Abbeville.

Par mail, à l'adresse : dessinpourmoncopain@laposte.net

Avec la crise sanitaire, et la fermeture des commerces dits "non essentiels", les commerçants traversent une période difficile à l'approche des fêtes de fin d'année. Afin d'apporter un peu d'optimisme, le magasin Ludomania à Abbeville dans la Somme a décidé de proposer une opération intitulée : "Un dessin pour mon copain".Les enfants sont invités à envoyer ou déposer des dessins au magasin. Ceux-ci seront ensuite transmis au service pédiatrique du CHU d'Amiens. "Je pense à ceux qui sont à l'hôpital, alors j'ai voulu leur apporter du réconfort", confie Clément, venu apporter plusieurs dessins.L'initiative est un succès. En quelques jours, la boutique en a reçu plus de 600. "Il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de message positifs. C'est une manière d'avoir un lien avec eux, une pensée permanente, leur apporter un sourire et pourquoi pas créer une interaction", indique Maxime Bacquet, concepteur du projet.Du réconfort également pour cette boutique qui compte plus de 550 000 pièces de Lego neuves ou d'occasion. Durant le confinement, elle continue de fonctionner grâce aux commandes passées sur internet, mais les clients sont peu nombreux. Sa baisse d'activité est aujourd'hui de plus de 50 %. "Les commandes ça aide mais, on a vraiment besoin de la boutique pour espérer continuer sereinement à l'avenir", confie Mélanie Cathelain qui travaille à la boutique Ludomania.En attendant une réouverture prochaine, les dessins sont toujours les bienvenus. "Il n'y a pas de limitation, on peut encore nous les transmettre", affirme Maxime Bacquet.