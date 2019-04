Dans l'académie d'Amiens, 31 écoles participent à l'expérimentation “Petit déjeuner gratuit”

Petits-déjeuners gratuits dans les écoles de l'académie d'Amiens / © France 3 Hauts-de-France

Mise en place progressive du dispositif

L'académie d'Amiens fait figure de pionnière. Elle fait partie des 8 académies à expérimenter la mesure "Petits déjeuners à l'école" promue par le gouvernement dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la grande pauvreté.Le 7 avril, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, Christelle Dubos, annonçait le lancement de cette mesure dans l'académie avant leur généralisation en septembre.Treize communes ont répondu favorablement à la mise en place de cette mesure dès cette année. 3500 élèves répartis sur 31 écoles vont donc pouvoir bénéficier de ce petit déjeuner gratuit et équilibré chaque semaine.Ces "écoles-test" ont été choisies pour leur situation dans des quartiers prioritaires et selon un repérage effectué par les directions départementales de l'Éducation nationale (DSDEN).L'Éducation nationale délègue un budget aux communes pour l'achat des denrées alimentaires, à elles d'organiser la distribution.Dans l'académie, certaines écoles bénéficient déjà du petit déjeuner gratuit. À Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise, l'expérience a porté ses fruits. Alors qu'elle ne devait durer que 3 mois à l’école Jean Rostand, elle a connu un tel succès que la commune a décidé de la prolonger jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Progressivement et selon l'avancement des dossiers, d'autres communes pourront rejoindre le dispositif avant la fin de l'année scolaire en cours ou l'année prochaine en fonction des besoins et des moyens alloués.



Pas de "Cantine à 1 euro" pour le moment

Les modalités de la mesure "Cantine à 1 euro" ne sont pas encore arrêtées à ce jour. L'académie d'Amiens précise qu'elle fait bien partie des 8 académies pilotes pour la mise en place des petits déjeuners mais, pour l'heure, ne prévoit rien concernant le dispositif "Cantine à 1 euro".