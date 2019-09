Académie d’Amiens : les chiffres et les nouveautés de cette rentrée 2019

Une excellente #rentree2019 aux 364 000 élèves de l'@acamiens ainsi qu'à tous les personnels ! #EcoleDeLaConfiance — Académie d'Amiens (@acamiens) September 2, 2019

L’école obligatoire dès 3 ans



Les classes à effectifs réduits



La prise en charge des élèves en situation de handicap

Après deux mois de vacances, plus de 12 millions d’élèves des 1er et 2nd degrés font leur rentrée en ce début du mois de septembre. Sur ces 12 millions d’élèves, 3% d’entre eux sont scolarisés dans l’académie d’Amiens, ce qui fait d’elle la 14e académie la plus importante sur les 30 que compte la France.À titre de comparaison, l’académie de Versailles, en tête du classement, comptabilise 9,3% des élèves scolarisés en France. À la troisième place, celle de Lille en compte 6,6%.Cependant, l’académie d’Amiens qui regroupe les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, a vu ses effectifs d’élèves scolarisés en primaire baisser considérablement. Cette chute de la démographie a engendré une baisse de - 11 400 élèves depuis 2009. Au total, près de 364 000 jeunes du territoire font leur rentrée en ce mois de septembre.C’est la principale nouveauté de cette rentrée 2019 : la loi Pour une école de la confiance rend l’enseignement obligatoire dès trois ans. En mars 2018, les Assises de la maternelle ont conclu que le goût de l’apprentissage se développait notamment entre 3 et 6 ans. C’est aussi à cet âge-là que débutent les inégalités face au langage.Dans l’académie d’Amiens, qui regroupe les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, 98% des élèves de 3 à 6 ans sont déjà scolarisés. Ce qui représente 73 200 élèves.Pour lutter contre les inégalités d’apprentissage dès le plus jeune âge, un programme lancé en 2017 prévoit le dédoublement des classes de CP et des CE1 en Rep et Rep +. Dans l’académie d’Amiens, 770 classes sont à effectifs réduits avec 10 000 élèves concernés.Pour prévenir les difficultés scolaires, des évaluations en français et mathématiques sont organisées pour les élèves de CP, CE1 et 6ème. L’objectif : identifier les besoins et pallier les lacunes dès que possible. Dans l’académie d’Amiens, 50 000 élèves de CP et CE1 seront évalués du 16 au 27 septembre. Les résultats seront communiqués individuellement aux parents à partir du 8 octobre.En cette rentrée 2019, l’Éducation Nationale souhaite améliorer la prise en charge des élèves en situation de handicap. Tous les départements sont désormais dotés d’un service d’écoute dédié à l’École inclusive, afin de mieux répondre aux demandes des familles.Dans l’académie, trois cellules d’écoute sont joignables jusqu’au mois d’octobre pour conseiller et guider les parents :Dans l’académie d’Amiens, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés a augmenté de 14% en quatre ans, avec plus de 11 000 écoliers du 1er et 2nd degrés pris en charge l’année dernière.En cette nouvelle année scolaire, le rectorat annonce la création de 10 unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), soit un total de 350 classes ULIS réparties sur le territoire. Ces unités localisées permettent la scolarisation de petits groupes d’élèves avec différents troubles (troubles des fonctions cognitives, motrices, visuelles, auditives etc.)