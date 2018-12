Selon la police, douze personnes ont été interpellées ce samedi 29 décembre en marge d’un rassemblement de gilets jaunes au rond-point de Glisy, à l'est d'Amiens. Les manifestants s’apprêtaient à rejoindre le barrage filtrant malgré un arrêté interdisant les rassemblements du 28 décembre au 2 janvier.D'après les forces de l’ordre, certaines personnes interpellées étaient en possession de fumigènes, d’un couteau à cran d’arrêt et d’un taser. Les douze manifestants ont été placés en garde à vue au commissariat d’Amiens.Samedi 22 décembre, lors de l’acte VI, 25 personnes avaient été interpellées à Amiens suite à des dégradations et à des affrontements avec la police.